Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranında sona doğru gelindi. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşecek. İşte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılında alacağı muhtemel zam oranı...

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur ve memur emeklileri zam oranları 6 aylık enflasyondan doğan fark ve toplu sözleşme ile belirleniyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.

Milyonlarca emeklinin gözü bu rakamda: Zam oranı netleşiyor

NTVPARA HABERLERİ

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 2

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

Kasım ayı enflasyonu belli oldu

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 3

PİYASA BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını duyurmuştu.

Ankette aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67 olarak açıklanmıştı.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ BEŞ AYLIK ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklileri, kasım ayı itibarıyla 4,15'lik enflasyon farkını elde etti.

Bu veriler sonucu memur ve memur emeklisinin alacağı beş aylık zam yüzde 10,43 oldu.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 5

MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 6

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,89'luk enflasyon farkına hak kazanacak.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 7

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TAHMİNİ

Beklentiler ışığında memur ve memur emeklilerinin 2025 yılı zam oranı yüzde 12,25 civarında öngörülüyor.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 8

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,25 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 976 liraya yükselecek.

Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak? - 9

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 741 liraya çıkacak.

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