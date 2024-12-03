Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zamları için ocak ayına odaklandı.



Memur ve memur emeklileri zam oranları 6 aylık enflasyondan doğan fark ve toplu sözleşme ile belirleniyor.



Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.



Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.