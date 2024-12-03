Memur zam oranında sona doğru: En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranında sona doğru gelindi. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşecek. İşte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılında alacağı muhtemel zam oranı...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur ve memur emeklileri zam oranları 6 aylık enflasyondan doğan fark ve toplu sözleşme ile belirleniyor.
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.