Memur zammı ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık zam farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin yeni zam verisi belli oldu.

Memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini zam açısından ilgilendiren dördüncü enflasyon verisi belli oldu. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 32,87, yıllık yüzde 2,55 oldu.

Memurlar toplu sözleşmeye göre artış alırken enflasyona göre fark hesaplaması yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarında ise doğrudan enflasyon belirleyici olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını hak etti. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkı da verilecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplamda enflasyon yüzde 10,25 oldu. Başka bir deyişle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etti.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranı ise Temmuz, Ağutos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinin kümülatif toplamını, 2026 yılı ilk 6 ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı ve 2025 yılı ikinci altı ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı hesaplandığında yüzde 16,55 oldu.

GERİYE KALAN DÖRT AYLIK ENFLASYON BEKLENECEK

Ortaya çıkan dört aylık zam oranlarına göre yapılan hesaplama henüz net değil. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da belli olduktan sonra Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara geçmiş olacak. Bu nedenle geriye kalan iki ayın enflasyon verisinin takip edilmesi gerekiyor.

