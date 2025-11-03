Memur zammı ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık zam farkı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin yeni zam verisi belli oldu.
Memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini zam açısından ilgilendiren dördüncü enflasyon verisi belli oldu. Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 32,87, yıllık yüzde 2,55 oldu.
Memurlar toplu sözleşmeye göre artış alırken enflasyona göre fark hesaplaması yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarında ise doğrudan enflasyon belirleyici olacak.