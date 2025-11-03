Memur zammı ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık zam farkı belli oldu

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplamda enflasyon yüzde 10,25 oldu. Başka bir deyişle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etti.



Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranı ise Temmuz, Ağutos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerinin kümülatif toplamını, 2026 yılı ilk 6 ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı ve 2025 yılı ikinci altı ayını ilgilendiren toplu sözleşme zam oranı hesaplandığında yüzde 16,55 oldu.