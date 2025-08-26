Memur zammında kritik gün... Toplu sözleşmede 11 iş koluna yeni hak!
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. Kurul bugün dördüncü kez toplanacak. Son kararın ise 27 Ağustos'ta yapılacak toplantı ile belli olması bekleniyor. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını değil; öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta, din görevlisi gibi farklı meslek gruplarına ek mali ve sosyal haklar da içeriyor.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar zam konusunda uzlaşamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.
Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında toplanan kurul, ikinci ve üçüncü görüşmelerini tamamladı. Yaklaşık 2,5 saat süren son toplantının ardından gözler, bugün saat 14.00’te yapılacak dördüncü oturuma çevrildi.