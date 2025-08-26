Memur zammında kritik gün... Toplu sözleşmede 11 iş koluna yeni hak!

HÜKÜMET TEKLİFİNDE REVİZYON

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta 2026 yılı için ilk teklifini sunmuş, sonraki günlerde iki kez revize etmişti. İlk teklif 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam öngörüyordu. Ardından taban aylığa 1000 lira artış teklif edildi. Son olarak ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam önerildi. 2027 için ise değişiklik yapılmadı.

KARAR 27 AĞUSTOS'TA AÇIKLANABİLİR

Hakem Kurulu’nun alacağı karar, kesin olacak ve tüm tarafları bağlayacak. Belirlenecek zam oranı, 2 yıl boyunca geçerli olacak. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını değil; öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta, din görevlisi gibi farklı meslek gruplarına ek mali ve sosyal haklar da içeriyor.

Toplu sözleşmede, yan hak sağlanan 11 hizmet kolu ise şöyle