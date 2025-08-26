Memur zammında kritik gün... Toplu sözleşmede 11 iş koluna yeni hak!

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çevrildi. Kurul bugün dördüncü kez toplanacak. Son kararın ise 27 Ağustos'ta yapılacak toplantı ile belli olması bekleniyor. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını değil; öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta, din görevlisi gibi farklı meslek gruplarına ek mali ve sosyal haklar da içeriyor.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar zam konusunda uzlaşamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında toplanan kurul, ikinci ve üçüncü görüşmelerini tamamladı. Yaklaşık 2,5 saat süren son toplantının ardından gözler, bugün saat 14.00’te yapılacak dördüncü oturuma çevrildi.

HÜKÜMET TEKLİFİNDE REVİZYON

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta 2026 yılı için ilk teklifini sunmuş, sonraki günlerde iki kez revize etmişti. İlk teklif 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam öngörüyordu. Ardından taban aylığa 1000 lira artış teklif edildi. Son olarak ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam önerildi. 2027 için ise değişiklik yapılmadı.

KARAR 27 AĞUSTOS'TA AÇIKLANABİLİR 

Hakem Kurulu’nun alacağı karar, kesin olacak ve tüm tarafları bağlayacak. Belirlenecek zam oranı, 2 yıl boyunca geçerli olacak. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını değil; öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta, din görevlisi gibi farklı meslek gruplarına ek mali ve sosyal haklar da içeriyor.

Toplu sözleşmede, yan hak sağlanan 11 hizmet kolu ise şöyle 

1-DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLU

2-ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ KOLU

3.TARIM VE ORMANCILIK HİZMLETLERİ KOLU

4-ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KOLU

5-BÜRO,BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLU

6-EĞİTİM,ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU

7-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOLU

8-YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ KOLU

9-BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ KOLU

10-KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ KOLU

11-BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMETLERİ KOLU

