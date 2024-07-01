Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.



Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.