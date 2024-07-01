Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2024 Haziran ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları, yakın zaman içinde açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
2024 yılının altıncı ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Haziran enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte, TÜİK 2024 Haziran enflasyon rakamlarında son durum...