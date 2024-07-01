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Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2024 Haziran ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları, yakın zaman içinde açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 1

2024 yılının altıncı ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Haziran enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte, TÜİK 2024 Haziran enflasyon rakamlarında son durum...

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Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 2

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.

Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon açıklama tarihi - 3

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

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