Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı

Kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapılacak. İşe alımlarda uygulama birliği, personel dağılımı ve ücret sisteminde yeni adımlar atılacak. Eşit işe, eşit ücret politikasına geçilecek. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği ve şeffaflığa öncelik verilecek.

Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı - 1

Kamu personel sisteminde köklü değişiklikler için düğmeye basıldı.

Buna göre kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanması, personelin dengeli dağılımı ve ücret sistemiyle ilgili yeni adımlar atılacak.

NTVPARA HABERLERİ

Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı - 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kamuda personel planlaması yapılması, bütçeye, mevzuata, sosyal ve ekonomik hayata etkileri tespit edilecek.

Uygun personel politikalarının geliştirilmesi için oluşturulan Kamu Personeli Bilgi Sistemi’nin kapsamı genişletilecek.

Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı - 3

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından, personel istihdamına yönelik bilgilerin kasım ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi’ne girilmesini istemişti.

Merkezi Kamu Personeli Bilgi Sistemi'ne mahallî idare personeliyle ilgili istihdam bilgileri de dahil edilecek. Ayrıca, Kamu İşe Alım Platformu’nun kullanımı, devlet üniversiteleri ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı - 4

Kamu işe alım süreçlerinde uygulama birliği sağlanacak. Fırsat eşitliği, şeffaflık ve kapsayıcılık desteklenecek.

Kamu personelinin iş ve görevler açısından yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine yönelik başta iş analizi çalışmaları gözetilerek uygun yöntemler geliştirilecek.

Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı - 5

Kamu personeli ücret sistemi sadeleştirilecek, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecek.

Kamuda istihdam edilen kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atanma süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen bir kanuni düzenleme de yapılacak.

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