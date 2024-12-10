Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından, personel istihdamına yönelik bilgilerin kasım ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi’ne girilmesini istemişti.



Merkezi Kamu Personeli Bilgi Sistemi'ne mahallî idare personeliyle ilgili istihdam bilgileri de dahil edilecek. Ayrıca, Kamu İşe Alım Platformu’nun kullanımı, devlet üniversiteleri ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.