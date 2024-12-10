Memurluk sistemi değişiyor! Kamuda eşit işe eşit ücret hazırlığı
Kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapılacak. İşe alımlarda uygulama birliği, personel dağılımı ve ücret sisteminde yeni adımlar atılacak. Eşit işe, eşit ücret politikasına geçilecek. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği ve şeffaflığa öncelik verilecek.
Kamu personel sisteminde köklü değişiklikler için düğmeye basıldı.
Buna göre kamuda işe alımlarda uygulama birliği sağlanması, personelin dengeli dağılımı ve ücret sistemiyle ilgili yeni adımlar atılacak.