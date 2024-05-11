Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak? Memur- Sen'den açıklama
Merkez Bankası enflasyonun Mayıs ayında zirve noktasına çıkacağını açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahminini ise son toplantıda iki puan artışla yüzde 38 olarak güncelledi. Peki bu memur ve emeklilerin Temmuz zammını nasıl etkileyecek Haber: Sibel Can/NTV
Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi.
Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi.