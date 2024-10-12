Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Varlıklarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Merkez Bankası ekim ayı toplantısının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararının duyurulacağı tarihe çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.