Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Ağustos ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 6. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, eylül ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. FED'in 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından heyecanla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanan TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?