Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Ağustos ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 6. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, eylül ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların gündeminde yer alıyordu. FED'in 50 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından heyecanla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde analistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 1

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanan TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen eylül ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, dün dar bantta hareket ederek 34,0763'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 4

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

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