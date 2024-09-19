Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanan TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?