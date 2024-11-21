Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan kasım TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?