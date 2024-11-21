Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Ekim ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 8. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, kasım ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. FED'in eylül ayında 50, ekim ayında da 25 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı. Ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 1

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan kasım TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?

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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 4

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 5

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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