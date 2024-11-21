Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Ekim ayında açıkladığı son faiz kararında, faizi üst üste 8. kez yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun, kasım ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. FED'in eylül ayında 50, ekim ayında da 25 baz puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından Merkez Bankası faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başladı. Ekonomistler, politika faiziyle ilgili beklentilerini açıklamıştı. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz ne kadar, yüzde kaç?
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için önemli veriler arasında yer alıyor. Açıklanan kasım TCMB faiz kararı sonrasında ise faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz yüzde kaç?