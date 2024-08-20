Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ağustos ayı politika faizi açıklandı
Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını saat 14.00 itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyordu. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi son toplantıda sabit tutulmuştu. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?