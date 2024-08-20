Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası ağustos ayı politika faizi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi son toplantıda sabit tutulmuştu. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?



