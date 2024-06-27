Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası haziran ayı politika faizi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükselmişti. Peki, Merkez Bankası haziran ayı politika faizi ne oldu?