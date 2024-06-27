Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası haziran ayı politika faizi açıklandı
Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını saat 14.00 itibariyle kamuoyuyla paylaştı. Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönündeydi. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükselmişti. Peki, Merkez Bankası haziran ayı politika faizi ne oldu?