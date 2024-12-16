Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasada yatırımı bulunan pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılının son faiz kararını verecek olan TCMB'nin, faizi düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?