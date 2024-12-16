Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından, TCMB'nin alacağı yılın son faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım - 1

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı, piyasada yatırımı bulunan pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılının son faiz kararını verecek olan TCMB'nin, faizi düşürüp düşürmeyeceği merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı, 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım - 3

TCMB SON FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? 2024 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı için geri sayım - 4

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

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