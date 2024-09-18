Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanacak olan TCMB faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?