Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanacak olan TCMB faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?