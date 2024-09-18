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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 1

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalardaki tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden faiz kararları, yatırımcıların yön sinyali almasına yardımcı olacak. Açıklanacak olan TCMB faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek.

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı, 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 3

AĞUSTOS AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB eylül ayı PPK faiz kararı) - 4

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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