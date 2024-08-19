Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların ana gündemindeki konulardan biri. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu.