Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Bir önceki PPK toplantısı 17 Nisan 2025'te yapılmış ve politika faizi 350 baz puan artırılarak %42,5'ten %46'ya yükseltilmişti . Haziran ayındaki toplantıda ise TCMB'nin faiz oranında değişiklik yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.







