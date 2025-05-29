Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararına yönelik araştırmalar haziran ayına doğru hız kazandı. Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayının son günlerinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14:00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde açıklanacak.