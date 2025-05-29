Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararına yönelik araştırmalar haziran ayına doğru hız kazandı. Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Mayıs ayının son günlerinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14:00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde açıklanacak.


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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

19 Haziran'daki faiz kararı, enflasyon beklentileri, döviz kuru ve piyasa faizleri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Bir önceki PPK toplantısı 17 Nisan 2025'te yapılmış ve politika faizi 350 baz puan artırılarak %42,5'ten %46'ya yükseltilmişti . Haziran ayındaki toplantıda ise TCMB'nin faiz oranında değişiklik yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.



Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

YAZ AYLARININ 2. TOPLANTISI TEMMUZ AYINDA

PPK, yaz aylarındaki bir diğer toplantısını 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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