Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ekim ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip edenler ve yatırımların odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB'nin, ekim ayında uygulayacağı faiz politikası merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?