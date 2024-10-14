Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından takip edilen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin ekim ayı faiz kararı beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 1

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip edenler ve yatırımların odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB'nin, ekim ayında uygulayacağı faiz politikası merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ekim ayı faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 4

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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