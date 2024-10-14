Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ekim ayı faiz kararı için tarih belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.