Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

İç piyasada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor.. TCMB'nin faiz oranlarında yapacağı olası değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik görünümünde önemli bir etkiye sahip olacak ve bu karar, piyasaların gelecekteki yönü konusunda önemli ipuçları sunacak. Özellikle döviz kurları, borsa ve tahvil piyasaları gibi finansal araçlar üzerinde, TCMB'nin vereceği kararın yankıları yakından izlenecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Yurt içi ve küresel ekonomik gelişmelerin dikkatle izlendiği bu dönemde, TCMB’nin alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor.  Ekonomistler, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin enflasyon, büyüme ve yatırımcı güveni üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 2025 toplantı takvimi belli oldu. Yıllık takvime göre, yılın ilk faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? - 3

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? - 4

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

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