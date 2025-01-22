Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Yurt içi ve küresel ekonomik gelişmelerin dikkatle izlendiği bu dönemde, TCMB’nin alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistler, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin enflasyon, büyüme ve yatırımcı güveni üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.