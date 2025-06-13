Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı PPK toplantısı tarihi

Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Banka ilk toplantısını 23 Ocak'ta gerçekleştirecek. Diğer toplantı tarihleri ise 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 11 Aralık olarak açıklandı.