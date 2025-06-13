Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı PPK toplantısı tarihi
Haziran ayına girilmesiyle birlikte ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası’nın faiz kararına dair tarih araştırmalarına hız verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararlarını Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyuruyor. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası'nın Haziran ayı PPK toplantı takvimine çevrildi. Peki, Peki, TCMB’nin Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararını merak eden vatandaşların gündeminde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi var.
Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.