Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi

Merkez Bankası, kasımda yılın son Enflasyon Raporu ile ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak, Para Politikası Kurulunun faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Peki, Kasım ayı PPK toplantısı ayın kaçında gerçekleşecek? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi - 2

PPK TOPLANTISI TARİHİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi - 3

Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi - 4

TCMB, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu 29 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından takip edilecek.

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