Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi
Merkez Bankası, kasımda yılın son Enflasyon Raporu ile ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak, Para Politikası Kurulunun faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Peki, Kasım ayı PPK toplantısı ayın kaçında gerçekleşecek? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor.