Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor.