Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi
Şubat ayının son günlerine doğru gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Yatırımlarını doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar, yılın ikinci faiz kararına yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Banka bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınacak faiz kararları, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İç piyasalarda önemli hareketliliğe neden olan bu karar, yatırım stratejilerini belirlemek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 2025 yılı takvimine göre, önceki yıllardan farklı olarak PPK bu yıl 12 yerine 8 kez toplanacak.