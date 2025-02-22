Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi

Şubat ayının son günlerine doğru gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Yatırımlarını doğru şekillendirmek isteyen vatandaşlar, yılın ikinci faiz kararına yönelik yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Banka bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi - 1

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınacak faiz kararları, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İç piyasalarda önemli hareketliliğe neden olan bu karar, yatırım stratejilerini belirlemek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor.  2025 yılı takvimine göre, önceki yıllardan farklı olarak PPK bu yıl 12 yerine 8 kez toplanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Şubat ayında toplantı yapmayacağı için bir sonraki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi - 3

2025'İN İLK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

2025 yılının ilk PPK toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirilmiş ve politika faizi 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı takvimi - 4

2025 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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