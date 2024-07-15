Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 6'ncı faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, temmuz ayının son günlerinde faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.