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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın 6'ncı faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, temmuz ayının son günlerinde faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanıyor. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası internet sitesinde açıklanıyor. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Salı günü yılın altıncı faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TOPLANTI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.

Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.

Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi - 3

HAZİRAN AYINDA BELİRLENEN RAKAM

Merkez Bankası haziran ayında gerçekleşen son toplantıda politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı tarihi - 4

TCMB, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Piyasaların beklentisi ise yüzde 40-45 aralığında seyrediyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağını belirtmişti.

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