Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.