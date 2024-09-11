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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) eylül ayı toplantısında. Merkez Bankası PPK toplantısı ardından alınan faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantısı ayın kaçında yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi - 1

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanıyor. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası internet sitesinde açıklanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi - 3

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Eylül 2024 faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi - 4

ÜST ÜSTE SABİT KALDI

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

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