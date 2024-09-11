Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) eylül ayı toplantısında. Merkez Bankası PPK toplantısı ardından alınan faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK eylül ayı toplantısı ayın kaçında yapılacak?
Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.