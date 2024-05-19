Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Mayıs toplantı tarihi

NİSAN AYI FAİZ KARARI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.



Merkez Bankası geçen ay politika faizini, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.



PPK'nın kararla ilgili basın açıklamasında aylık enflasyonun ana eğiliminin Mart ayında "devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek" gerçekleştiği belirtildi.



Kurul, tüketim malı ve altın ithalatındaki seyrin cari dengeye olumlu yansıdığını, buna karşın "yurt içi talepte direncin" sürdüğünün altını çizdi.