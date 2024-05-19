Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Mayıs toplantı tarihi
Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Şimdi ise bu yılın 5. toplantı tarihi ve alınacak faiz kararı gündemde. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler, TCMB'nin toplantı takvimine odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların kilitlendiği Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne zaman verileceği araştırılıyor. Nisan ayındaki toplantıda Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. İşte, PPK Mayıs ayı faiz kararı toplantı tarihi...