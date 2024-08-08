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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Ağustos PKK toplantı tarihi ve faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi - 1

Küresel piyasalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. İşte, TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi...

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi - 2

AĞUSTOS AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?


Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 20 Ağustos 2024 tarihinde olacak.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da ilan ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi - 3

TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi - 4


Duyuruda, buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü kaydedilerek, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği belirtildi.

Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılığın, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskılarını canlı tuttuğu vurgulanan duyuruda, Kurul'un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği bildirildi.

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