Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Ağustos PKK toplantı tarihi ve faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. İşte, TCMB Ağustos PPK toplantı tarihi...