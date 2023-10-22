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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim toplantısı bekleniyor

2023 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın 10. faiz kararının belli olacağı Merkez Bankası toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman belli olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim toplantısı bekleniyor - 1

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti. Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı. Şimdi ise tüm gözler Ekim PPK toplantısında alınacak kararlarda. İşte, TCMB Ekim toplantı takvimi...

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim toplantısı bekleniyor - 2

TCMB EKİM TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Ekim ayı toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

Toplantıda alıncak kararların saat 14:00'dan sona kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim toplantısı bekleniyor - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağını belirten Merkez Bankası, sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıklamıştı.

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