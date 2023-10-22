Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim toplantısı bekleniyor
2023 Ekim ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın 10. faiz kararının belli olacağı Merkez Bankası toplantısı önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti. Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı. Şimdi ise tüm gözler Ekim PPK toplantısında alınacak kararlarda. İşte, TCMB Ekim toplantı takvimi...