Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım faiz açıklaması

TCMB'NİN SON FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.