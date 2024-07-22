Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Temmuz toplantı tarihi
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı merak ediliyor. Ekonomiye dair gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Şimdi tüm gözler Temmuz ayı PPK toplantı tarihinde olacak.