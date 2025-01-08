Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi

İKİ YIL SONRA BİR İLK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra aralık ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.