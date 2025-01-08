Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. Takvime göre, yılın ilk PPK toplantısı oca ayında gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi - 1

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi - 2

OCAK AYI PPK TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak’ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi - 3

PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi - 4

İKİ YIL SONRA BİR İLK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra aralık ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

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