Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 ilk PPK toplantısı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. Takvime göre, yılın ilk PPK toplantısı oca ayında gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.