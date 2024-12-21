Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin kararında asgari ücretin de etkili olacağı belirtiliyor. Asgari ücrette zam oranına göre faizin pas geçilebileceği de ifade edildi.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 1

Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odak noktası oldu. Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını düşürmesine rağmen gelecek yıl gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 3

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını 26 Aralık 2024 Perşembe günü düzenleyecek. Kurul politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 4

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak kaydedildi.

Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlenmişti.

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