Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin kararında asgari ücretin de etkili olacağı belirtiliyor. Asgari ücrette zam oranına göre faizin pas geçilebileceği de ifade edildi.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odak noktası oldu. Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını düşürmesine rağmen gelecek yıl gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.