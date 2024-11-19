Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından beklenen kasım ayı TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 1

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Gözler kasım ayı faiz kararının ne yönde olacağına çevrildi. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı) - 4

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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