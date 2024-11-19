Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından beklenen kasım ayı TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Gözler kasım ayı faiz kararının ne yönde olacağına çevrildi. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?