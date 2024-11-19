Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? (2024 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Gözler kasım ayı faiz kararının ne yönde olacağına çevrildi. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?