Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarih, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz ayı faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarını da etkileyen TCMB faizinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, TCMB'nin mayıs ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?