Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarını da etkileyen TCMB faizinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, TCMB'nin mayıs ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?