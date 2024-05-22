ntv.com.tr

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarih, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz ayı faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu'nun mayıs ayında alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 1

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarını da etkileyen TCMB faizinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistler, TCMB'nin mayıs ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

NTVPARA HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni haftaya 268,5'den başladı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 4

TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

DAHA FAZLA GÖSTER