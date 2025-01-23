Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde düzenlenecek ve piyasalarda büyük bir heyecanla beklenen yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu karar, hem Türkiye’nin ekonomik politikaları hem de iç ve dış piyasalardaki yatırımcı beklentileri açısından kritik bir öneme sahip. PPK toplantısının ardından yapılacak açıklamalar, Merkez Bankası’nın gelecek döneme dair para politikası stratejilerine ışık tutacak. Açıklamanın ardından piyasaların nasıl tepki vereceği ve alınan kararın uzun vadeli sonuçları dikkatle izlenecek.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Yurt içi ve küresel ekonomik gelişmelerin dikkatle izlendiği bu dönemde, TCMB’nin alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor.  Ekonomistler, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin enflasyon, büyüme ve yatırımcı güveni üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 2025 toplantı takvimi belli oldu. Yıllık takvime göre, yılın ilk faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor - 3

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor - 4

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor - 5

12 YERİNE 8 TOPLANTI

Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

Yılın ikinci PPK toplantının tarihi 6 Mart olarak belirlenmişti.

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