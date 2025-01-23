Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Toplantı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde düzenlenecek ve piyasalarda büyük bir heyecanla beklenen yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu karar, hem Türkiye’nin ekonomik politikaları hem de iç ve dış piyasalardaki yatırımcı beklentileri açısından kritik bir öneme sahip. PPK toplantısının ardından yapılacak açıklamalar, Merkez Bankası’nın gelecek döneme dair para politikası stratejilerine ışık tutacak. Açıklamanın ardından piyasaların nasıl tepki vereceği ve alınan kararın uzun vadeli sonuçları dikkatle izlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Yurt içi ve küresel ekonomik gelişmelerin dikkatle izlendiği bu dönemde, TCMB’nin alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistler, faiz oranlarındaki herhangi bir değişikliğin enflasyon, büyüme ve yatırımcı güveni üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.