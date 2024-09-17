Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi
Yurtiçi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararında. Eylül ayı faiz kararı bu hafta içerisinde ilan edilecek. Banka, son toplantısında faiz kararını sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının para politikası kararlarını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları belirlenen takvim çerçevesinde duyuruluyor.