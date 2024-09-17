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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi

Yurtiçi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararında. Eylül ayı faiz kararı bu hafta içerisinde ilan edilecek. Banka, son toplantısında faiz kararını sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi - 1

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının para politikası kararlarını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları belirlenen takvim çerçevesinde duyuruluyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi - 3

GEÇEN AY SABİT BIRAKILMIŞTI

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi - 4

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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