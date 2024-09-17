Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Eylül ayı toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.