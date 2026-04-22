Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? 2026 TCMB nisan ayı faiz kararı
22.04.2026 09:14
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararlarının nisan ayında ne yönde olacağı merak ediliyor.
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından alınacak faiz kararıyla birlikte, nisan ayında bankaların faiz oranlarında değişikliğe gidilecek. Piyasaların beklediği kritik karar öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.