Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önceki toplantıda politika faizi değiştirilmeden sabit bırakılmıştı. Piyasalar, yeni kararın ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri doğrultusunda şekilleneceğini merakla bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.