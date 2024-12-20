Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.