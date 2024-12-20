Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önceki toplantıda politika faizi değiştirilmeden sabit bırakılmıştı. Piyasalar, yeni kararın ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri doğrultusunda şekilleneceğini merakla bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 1

Yılın son faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

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Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 2

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 3

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı, 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman gerçekleşecek? TCMB Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? - 4

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar ve yatırımcılar tarafından Aralık ayında TCMB'nin faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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