Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) ne zaman? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı (PPK toplantısı) için geri sayım sürüyor. Takvime göre, eylül ayı PPK toplanıtısı (Para Politikası Kurulu) bu hafta gerçekleştirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek.