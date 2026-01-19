Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
19.01.2026 16:04
Tuğba Öztürk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekonomi dünyasının gözü kulağı 2026 yılının ilk faiz kararına çevrildi. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların ardından, yeni yılın ilk faiz kararı piyasalar için kritik önem taşıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar.
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz kararı beklentileri belli oldu. Aralık ayında faizi 150 baz puan indiren TCMB'nin ocak ayı kararı dört gözle bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak.
Toplantı sonrasında faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.