Merkez Bankası faizi bir kez daha pas geçti
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmedi. Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti. TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Analistler, metnin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı faiz kararını açıkladı.
TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Böylece faiz üst üste sekizinci ayda da değişmedi.
Politika faizi mart ayında 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltilmişti.