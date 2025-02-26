Merkez Bankası ikinci toplantısı bekleniyor! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını ocak ayında düzenledi. Karara göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 45,00 seviyelerine geldi. Piyasalar TCMB Mart ayı faiz kararı için takvimi takip ediyor. 2025 yılı içerisinde Merkez Bankası 8 defa toplantı gerçekleştirerek faiz kararını paylaşacak. Gözler Mart faiz kararı tarihinde!
Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını mart ayında piyasalarla paylaşacak. Ocak ayında açıklanan kararda faiz oranı yüzde 45,00 olarak duyurulmuştu. TCMB PPK toplantı takvmine göre yılın son toplantısı ise 11 Aralık günü düzenlenecek. Merkez Bankası'nın Şubat ayı anketine göre ise bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi yüzde 40,00 olarak yer aldı.