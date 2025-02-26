Merkez Bankası ikinci faiz kararı için gözler toplantı tarihinde! TCMB 2025 Mart ayı faiz beklentisi

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 olmuştur. 2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00- 26,99 aralığında yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu.