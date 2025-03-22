Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi

Yurt içi piyasasında gözler faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına yönelik toplantı planı açıklandı. Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl Para Politikası Kurulu (PPK) 12 yerine toplamda 8 kez bir araya gelecek. Ayrıca banka, 2025 yılı kapsamında 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlamayı planlıyor.