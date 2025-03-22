Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın piyasalara vereceği mesajların yakından takip edileceğini belirtiyor. Peki, Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman?
Yurt içi piyasasında gözler faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına yönelik toplantı planı açıklandı. Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl Para Politikası Kurulu (PPK) 12 yerine toplamda 8 kez bir araya gelecek. Ayrıca banka, 2025 yılı kapsamında 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlamayı planlıyor.