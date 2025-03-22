Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın piyasalara vereceği mesajların yakından takip edileceğini belirtiyor. Peki, Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi - 1

Yurt içi piyasasında gözler faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına yönelik toplantı planı açıklandı. Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl Para Politikası Kurulu (PPK) 12 yerine toplamda 8 kez bir araya gelecek. Ayrıca banka, 2025 yılı kapsamında 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlamayı planlıyor.

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Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi - 2

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılı için belirlenen takvime göre, Merkez Bankası'nın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi - 3

SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI NE OLDU? 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Politika faizi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade ediyor.

Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyon beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ne zaman? Nisan ayı toplantı tarihi - 4

YILIN SON TOPLANTISI ARALIK AYINDA YAPILACAK

PPK,  yaz aylarındaki toplantılarını ise 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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