Merkez bankası yarın toplanıyor. Faiz indirimine gidilirse ne olur?

Faiz indirim tahminleri 150 baz puanda konsensus bulsa da 100 ve 200 baz puanlık indirimleri bekleyen uzmanlar da bulunuyor.

Faiz indiriminin gelmesiyle birlikte kısa sürede mevduat faizi oranlarında gerileme görülmesi, yaklaşık bir aylık süreçte ise kredi tarafında faiz gerilemelerinin görülmesi bekleniyor. Reel sektör için faiz indirimi avantaj sağlıyor. Ayrıca borsa tarafında bankalar özelinde yükseliş beklentileri oluşuyor. Bankalar daha cazip oranlarda kredi vereceği için hacmin artması karlılıklarını olumlu etkiliyor. Ancak yine de kredi faizleri tarafında oranların düştüğünü söylemekten uzakta olabiliriz.

5-6 yıl önce yüzde 0,99 faiz oranıyla alınan konut kredileri günümüzde yüzde 2,5 seviyelerinde gerçekleşiyor ve 1 milyon liranın 120 aylık toplam geri ödemesi 3,5 milyon liraya yaklaşıyor. Tüketici kredilerinde ise faiz oranları yüzde 3,5-4 seviyelerinde seyrediyor.