Merkez bankası yarın toplanıyor. Faiz indirimine gidilirse ne olur?
21.01.2026 14:59
Son Güncelleme: 21.01.2026 15:05
Dilara Civelek
Türkiye'nin gözü Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantının sonucunda alınacak faiz kararına dair tahminler bulunuyor.
MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) Ocak ayı Para Politikası kurulundan çıkacak sonuçlar ve 2026 yılında Türkiye'nin izleyeceği yol haritası ve faiz politikasının ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Toplantı 22 Ocak Perşembe günü yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık enflasyon 2025 Aralık'ta yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti. Aylık enflasyonunun Kasım ve Aralık aylarında yüzde 1'in altında gelmesi toplantının sonucunda faiz indirimine gidileceği yöndeki beklentileri güçlendirdi.
MERKEZ BANKASI İNDİRİM TAHMİNLERİ
Faiz indirim tahminleri 150 baz puanda konsensus bulsa da 100 ve 200 baz puanlık indirimleri bekleyen uzmanlar da bulunuyor.
Faiz indiriminin gelmesiyle birlikte kısa sürede mevduat faizi oranlarında gerileme görülmesi, yaklaşık bir aylık süreçte ise kredi tarafında faiz gerilemelerinin görülmesi bekleniyor. Reel sektör için faiz indirimi avantaj sağlıyor. Ayrıca borsa tarafında bankalar özelinde yükseliş beklentileri oluşuyor. Bankalar daha cazip oranlarda kredi vereceği için hacmin artması karlılıklarını olumlu etkiliyor. Ancak yine de kredi faizleri tarafında oranların düştüğünü söylemekten uzakta olabiliriz.
5-6 yıl önce yüzde 0,99 faiz oranıyla alınan konut kredileri günümüzde yüzde 2,5 seviyelerinde gerçekleşiyor ve 1 milyon liranın 120 aylık toplam geri ödemesi 3,5 milyon liraya yaklaşıyor. Tüketici kredilerinde ise faiz oranları yüzde 3,5-4 seviyelerinde seyrediyor.
FAİZ İNDİRİMİ YAPILIRSA NE OLUR?
Açıklanan enflasyon verilerinin yüzde 1'in altında gelmesi faiz indirimi yönünde beklentiyi arttırdı. Faizlerin düşürülmesiyle iş dünyasında borçlanma ve harcama daha cazip hale gelecektir. Şirketlerin harcama ve yeni atılımlarıyla piyasadaki talebin artması ve ekonomik aktivitelerde canlanma bekleniyor.
Faiz indirimi ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratabilir. Tüik'in açıkladığı verilere göre gayrimenkul satışında 2025 yılında tarihi rekor kırıldı. Faiz indiriminin gerçekleşmesiyle konut kredileri yatırımcılar için daha da cazip hale gelecek. Yatırımını gayrimenkule yapmayı planlayan vatandaşın bu konuda önü açılıyor.
Faiz indirimi, borsa üzerinde genellikle olumlu bir etki yaratırken döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabileceği tahmin ediliyor.