Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı toplantısı! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını ocak ayında düzenledi. Karara göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 45,00 seviyelerine geldi. Piyasalar TCMB Mart ayı faiz kararı için takvimi takip ediyor. 2025 yılı içerisinde Merkez Bankası 8 defa toplantı gerçekleştirerek faiz kararını paylaşacak. Gözler Mart faiz kararı tarihinde!

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı toplantısı! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını mart ayında piyasalarla paylaşacak. Ocak ayında açıklanan kararda faiz oranı yüzde 45,00 olarak duyurulmuştu. TCMB PPK toplantı takvmine göre yılın son toplantısı ise 11 Aralık günü düzenlenecek. Merkez Bankası'nın Şubat ayı anketine göre ise bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi yüzde 40,00 olarak yer aldı.

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Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı toplantısı! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI İKİNCİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre şubat ayında kurul bir araya gelmedi ve yılın ikinci faiz kararı 6 Mart günü gerçekleştirilecek toplantı ardından saat 14:00'te piyasalarla paylaşılacak.

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı toplantısı! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 olmuştur. 2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00- 26,99 aralığında yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu.

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararı toplantısı! (TCMB) Merkez Bankası 2025 Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAKVİMİ 2025

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