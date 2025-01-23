Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

"KARARLI DURUŞ SÜRECİ GÜÇLENDİRİYOR"

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına işaret edilerek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. " denildi.

Bu doğrultuda, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği aktarılan duyuruda, kurulun kararlarını, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı bildirildi.