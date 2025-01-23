Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada verilerin ocak ayında enflasyonda artışa işaret ettiği kaydedildi. Sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurgulayan TCMB, ilave tedbirlere de açık kapı bıraktı.
Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.
TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.
Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
TCMB, Aralık 2024'te 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 50'den yüzde 47'e çekmişti.