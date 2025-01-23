Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada verilerin ocak ayında enflasyonda artışa işaret ettiği kaydedildi. Sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurgulayan TCMB, ilave tedbirlere de açık kapı bıraktı.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - 1

Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.

Piyasalarda faizin yüzde 45'e indirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

TCMB, Aralık 2024'te 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 50'den yüzde 47'e çekmişti.

NTVPARA HABERLERİ

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - 2

ARALIK ENFLASYONUNDA ARTIŞ İŞARETİ

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, ocak ayında öncü verilerin öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği belirtildi.

Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığı ifade edildi.

Duyuruda, temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği aktarılarak, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.

TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilerken dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - 3

"KARARLI DURUŞ SÜRECİ GÜÇLENDİRİYOR"

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına işaret edilerek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. " denildi.

Bu doğrultuda, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği aktarılan duyuruda, kurulun kararlarını, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı bildirildi.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - 4

İLAVE TEDBİRE AÇIK KAPI

TCMB, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını dile getirdi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği kayedildi.

Likidite koşullarının yakından izleneceği ve sterilizasyon araçlarının ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

TCMB, enflsayon yüzde 5 hedefine ulaşılana kadar tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağı aktarıldı.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - 5

8 TOPLANTI YAPILACAK

Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

Yılın ikinci PPK toplantının tarihi 6 Mart olarak belirlenmişti.

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