Merkez Bankası’ndan KKM analizi: Son 2 ayda 14 milyar dolarlık çözülme yaşandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, blog yazısında mevduat tercihleri ve KKM’yi analiz etti. Yazıda, “Son 2 ayda KKM'de 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduat sadece 3,3 milyar dolar arttı.” denilirken, “Yabancı para mevduat tutarındaki artış KKM bakiyesindeki hızlanan düşüşle uyumlu.” ifadesine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi’nde yer alan Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri başlıklı analizde, son 2 ayda Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduatın sadece 3,3 milyar dolar arttığı bildirildi.