Mevduat faiz oranları ne kadar? Bankalar faizi artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en yüksek faiz oranlarını açıkladı. Mevduat bankalarının azami olarak belirlediği faizlerde gerileme olsa da enflasyonun üstünde getiri sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e düşürdü.

Enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiğine dikkat çeken Merkez Bankası, talep koşullarının dezenflasyonist olmasına rağmen dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti.

Faizin enflasyona etkisinin azaldığına dikkat çeken Merkez Bankası "Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir." açıklamasını yaptı.

TL MEVDUAT ZORUNLULUĞU FAİZİ YÜKSELTİYOR

Bankalar mevduat yarışına çıktı. Alınan makroihtiyati tedbirler kapsamında Türk Lirası mevduatta bankalar yüzde 60'lık oranı yakalamak için mevduat faizleri yüzde 42-43 seviyelerine kadar yükseldi. TL yatırımcısını memnun eden bu yükseliş

Bankalarca uygulanan yüksek TL mevduat faizi mudileri sevindirdi ve paradan para kazanma dönemi devam etti.

YÜZDE 50.14 FAİZ VEREN BANKA VAR

Merkez Bankası bankaların azami verdiği faiz oranlarını açıkladı. 1 aylıkta bileşik olarak yüzde 47.72, 3 aylıkta yüzde 50.14, 6 aylıkta yüzde 45.13, 1 yıla kadar vadede yüzde 43.44, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 38.03, toplam mevduatlar ele alındığında ise faiz yüzde 48.45 oldu.

Geçtiğimiz haftalara göre en popüler mevduat seçeneği olan 1 ve 3 aylık vadelerde faizlerde düşüşler yaşansa da yıllık bazda bileşik faizle enflasyon üstü getiri sağlamayı sürdürüyor.

Merkez Bankası yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI YÜKSELTİLMİŞTİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj vergisi alınıyor. Stopaj vergisi elde edilen faiz geliri üzerinden alınıyor.

100 BİN LİRASI OLANA 4 BİN LİRA FAİZ

Parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenlerin azami olarak alacakları faiz tutarı belli oldu. TCMB'nin verilerine göre, 100 bin lirasını bir mudi 32 günlük mevduata yüzde 47.72 oranında faize bağlarsa brüt yüzde 3 bin 976 lira getiri sağlayabiliyor. Başka bir deyişle 100 bin lirası olan 32 günlük mevduatta 3 bin 976 lira faiz veriliyor. Yüzde 17.50'si stopaj vergisine kesildikten sonra geriye 3 bin 280 lira net faiz getirisi kalıyor.

1 MİLYON LİRASI OLANA 40 BİN LİRA FAİZ

1 milyon lirasını 32 gün vadede yüzde 47.72 oranında yıllık bileşik faize bağlayan bir mudi aylık olarak brüt 39 bin 766 lira faiz getirisi elde ediyor. Yüzde 17.5'i stopaj vergisine gittikten sonra net kalan faiz getirisi 32 bin 807 lira oluyor.

