Mevduat faiz oranları ne kadar? Bankalar faizi artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en yüksek faiz oranlarını açıkladı. Mevduat bankalarının azami olarak belirlediği faizlerde gerileme olsa da enflasyonun üstünde getiri sağlıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e düşürdü.
Enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiğine dikkat çeken Merkez Bankası, talep koşullarının dezenflasyonist olmasına rağmen dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti.
Faizin enflasyona etkisinin azaldığına dikkat çeken Merkez Bankası "Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir." açıklamasını yaptı.