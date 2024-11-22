Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor?
Politika faizini sabit tutan Merkez Bankası, yeni sadeleşme adımlarını hayata geçirdi. TCMB, mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırdı. Ekonomistler, TCMB'nin yatırımcıları uzun vadeli mevduatlara yönlendirmek istediğini söyledi. Ayrıca rekor seviyeye yakın seyreden piyasada TL fazlası 100 milyar lira azalacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk Lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımları attı.
Buna göre mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.
TCMB, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oranı yüzde 17'ye çıkardı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.