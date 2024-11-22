Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor?

Politika faizini sabit tutan Merkez Bankası, yeni sadeleşme adımlarını hayata geçirdi. TCMB, mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırdı. Ekonomistler, TCMB'nin yatırımcıları uzun vadeli mevduatlara yönlendirmek istediğini söyledi. Ayrıca rekor seviyeye yakın seyreden piyasada TL fazlası 100 milyar lira azalacak.

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk Lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımları attı.

Buna göre mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

TCMB, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oranı yüzde 17'ye çıkardı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

Merkez Bankası faizi bir kez daha pas geçti

NTVPARA HABERLERİ

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 2

Ekonomistler, kararlar ile Merkez Bankası'nın hedeflere yaklaştığını ve öngörülebilir politikalara devam ettiğini belirtti.

TCMB'nin bu adım ile yatırımcıları daha orta ve uzun vadeli mevduatlara yönlendirilmesini istediği ifade edildi. Ayrıca yurt içi piyasadaki döviz risklerinin azaldığına dikkat çekildi.

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 3

Ayrıca tüzel kişi TL mevduat payı hedefi de kaldırıldı. Kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.

Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda risk görmediğini belirten ekonomistler, KKM'de istenilen seviyelere gelindiğini ifade etti.

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 4

Ayrıca bu karar ile piyasadaki fazla likiditenin yaklaşık 100 milyar TL'lik kısmı kalıcı olarak çekilecek. Fazla likidite dün yaklaşık 640 milyar lira ile rekor seviyelere yakın seyretti.

Gecelik faiz bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,32 seviyesinde tamamladı.

Zorunlu karşılık kararları 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 5

FAİZ İNDİRİMİNE KAPI AÇIK

Merkez Bankası, dün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti. TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor? - 6

Para Politikası Kurulu metnine , "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi eklendi.

Analistler, metnin geçen aya göre daha yumuşak olduğunu belirterek, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.

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