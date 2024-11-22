Merkez'den sadeleşme adımı: Yeni kararlar ne anlama geliyor?

Ayrıca bu karar ile piyasadaki fazla likiditenin yaklaşık 100 milyar TL'lik kısmı kalıcı olarak çekilecek. Fazla likidite dün yaklaşık 640 milyar lira ile rekor seviyelere yakın seyretti.



Gecelik faiz bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak dün günü yüzde 49,32 seviyesinde tamamladı.



Zorunlu karşılık kararları 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.