Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyona dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.

Yıl sonu politika faizi tahminlerinin ortalama yüzde 49 civarında seyrediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 2

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Beklentilerin üzerinde gelen ekim ayı enflasyonunun ardından faiz indirimi beklentileri büyük ölçekte gelecek yıla sarktı.

Piyasalarda ilk faiz indiriminin aralık ayında gelebileceğine dair değerlendirmeler yapılıyor.

İlk faiz indiriminin 2025'in ikinci çeyreğine sarkabileceğine ilişkin az da olsa görüş bulunuyor.

Ekonomistler, söz konusu indirimin büyüklüğü ve tarihi konusunda ortak bir fikre sahip değiller.

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 3

NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Piyasalar, Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki olası değişiklikleri yakından takip edilecek.

Metinde enflasyon, likidite ve faiz indirimine ilişkin ipuçları aranacak.

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 4

GEÇEN TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. TCMB'nin enflasyona ilişkin mesajları dikkat çekmişti.

Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirten banka, iyileşme hızına dair belirsizliklerin arttığını açıklamıştı.

Eylül ayında metne eklenen, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadesi geçen ayki metinde de korunmuştu.

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 5

TCMB'DEN ENFLASYONA YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Yıl sonu enflasyon tahmini 6 puan yükseltilerek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarıldı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 tahmini yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıktı.

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 6

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Kasım ayı piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentileri yükseldi.

Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e çıktı.

Katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 27,44'ten yüzde 27,20'ye geriledi.

Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor - 7

EKİMDE ENFLASYON TAHMİNLERİ AŞTI

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış göstermişti.

Enflasyonun aylık olarak yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyordu.

Ekim ayında yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e gerilemişti.

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