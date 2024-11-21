Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor

GEÇEN TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. TCMB'nin enflasyona ilişkin mesajları dikkat çekmişti.



Enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirten banka, iyileşme hızına dair belirsizliklerin arttığını açıklamıştı.



Eylül ayında metne eklenen, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadesi geçen ayki metinde de korunmuştu.