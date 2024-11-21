Merkez'den yeni adım gelir mi? Kritik faiz kararı bekleniyor
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyona dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor.
Yıl sonu politika faizi tahminlerinin ortalama yüzde 49 civarında seyrediyor.