Metallerde fırtına gibi yükseliş. Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor
26.12.2025 08:57
Burak Taşçı
Değerli metallerin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Dün Noel nedeniyle kapalı olan ABD ve Londra borsaları bugün işlemlere rekorla başladı.
Altın, gümüş, bakır, platin... Değerli metaller son gelişmeler ekseninde yıl rekorla kapamaya hazırlanıyor. Dün Noel tatili nedeniyle Londra'da değerli metallere ilişkin işlemler gerçekleşmese de bugüne rekorla başlangıç yaptılar.
Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin etkisiyle, ons başına yaklaşık 4 bin 531 dolara yükseldi. Yatırımcıların odağı, ABD'nin Venezuela'dan ham petrol sevkiyatına uyguladığı devam eden abluka, Rusya ve Ukrayna arasındaki süregelen düşmanlıklar ve Washington'ın Nijerya'daki IŞİD'e karşı son askeri saldırısı üzerinde yoğunlaşıyor.
Bu arada, enflasyonun düşmesi ve işgücü piyasası koşullarının yumuşamasıyla birlikte, piyasalar Fed yetkililerinin izlenecek yol konusunda görüş ayrılığı içinde olmasına rağmen, gelecek yıl Federal Rezerv tarafından iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatlandırmaya devam ediyor. Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 70'ten fazla değer kazanarak 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; bu yükseliş aynı zamanda güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 484 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 481 lira, en yüksek de 4 bin 531 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 509 liradan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 166 lira, en yüksek de 6 bin 244 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 214 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ DE ALTIN EKSENİNDE YÜKSELİYOR
Gümüş fiyatları da güçlü yükseliş sergiliyor. Altını yükselten sebepler başta olmak üzere sanayinin talebi de gümüşe rekor getiriyor. Elektrikli otomobiller ve güneş panellerinde kullanılan gümüş, ilerleyen yıllarda daha yoğun kullanıma neden olacağı beklentisi ve arz/talep dengesi nedeniyle güçlü seyrediyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 72,35 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,74 dolar, en yüksek de 75,15 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 74,67 dolardan işlem görüyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 99,72 liradan başladı. Gün içinde en düşük 99,06 lira, en yüksek de 103,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 102,95 liradan alıcı buluyor.
BAKIR 5 AYIN ZİRVESİNDE
Aralık ayı sonlarında bakır vadeli işlemleri, küresel piyasaların güçlü talep ve arz kısıtlamalarına tepki vermesiyle yüzde 3'ün üzerinde artış göstererek pound başına yaklaşık 5,7 dolara yükseldi ve beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Metal, küresel enerji dönüşümünden faydalanmaya devam ediyor ve bu da New York'taki yıllık yüzde 42'lik kazancına katkıda bulunuyor. Fiyatlar ayrıca, ham maddeleri uluslararası alıcılar için daha uygun hale getiren ABD dolarındaki son düşüşle de desteklendi; ancak 2026'da olası ABD gümrük tarifesi incelemeleriyle ilgili endişeler devam ederek küresel piyasalar için arz sıkıntısı riskini artırıyor. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji projeleri, elektrik şebekesi genişlemesi ve yapay zeka altyapısı geliştirme alanlarındaki uzun vadeli trendler sayesinde bakıra yönelik yapısal talep güçlü kalmaya devam ediyor. Çin'de ise fiyatlar yüzde 2,7 artarak ton başına 14 bin 90 dolara yükseldi; önde gelen bakır eritme tesisleri, devam eden hammadde kıtlığı ve rekor düşük işleme ücretlerini yansıtarak 2026 yılının ilk çeyreği için işleme ücreti tahminlerini bir kez daha açıklamadı.
PLATİN REKOR KIRDI
Platin fiyatları, arz sıkıntısı ve Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motor yasağından geri adımıyla rekor kırdı.
Platin fiyatları, arz cephesindeki darboğaz, Avrupa Birliği'nin 2035 içten yanmalı motor yasağına ilişkin beklenmedik politika geri dönüşü ve yatırımcıların altından çıkış yapmasıyla Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Platin, bu yükselişle birlikte tarihindeki en güçlü yıllık artışa doğru ilerliyor.
Platin fiyatları yüzde 8 artarak ons başına 2 bin 413 dolarla rekor kırdı.
DOLAR BASKI ALTINDA
ABD dolar endeksi 97,9 seviyesinde kalarak Ekim başından bu yana en düşük seviyesinde seyretti; yatırımcılar gelecek yıl Federal Rezerv'den faiz indirimleri beklemeye devam ediyor. Salı günü açıklanan güçlü GSYİH verileri faiz oranları görünümünü pek etkilemedi ve piyasalar 2026'da iki ek indirim daha fiyatlıyor. Ancak Fed yetkilileri bir sonraki adımları konusunda bölünmüş durumda ve çoğu sadece bir indirim daha öngörüyor. Dolar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer faktör ise, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman talebiyle değerli metallerin değer kazanması oldu. Dolar bu yıl yüzde 9,7 değer kaybetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük tarifesi politikaları ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle geçen 2017'den bu yana en zayıf yıllık performansını sergileme yolunda ilerliyor.
Dolar 42,87 lira seviyesinde işlem görüyor.