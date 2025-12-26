Metallerde fırtına gibi yükseliş. Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

Altın, gümüş, bakır, platin... Değerli metaller son gelişmeler ekseninde yıl rekorla kapamaya hazırlanıyor. Dün Noel tatili nedeniyle Londra'da değerli metallere ilişkin işlemler gerçekleşmese de bugüne rekorla başlangıç yaptılar.

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin etkisiyle, ons başına yaklaşık 4 bin 531 dolara yükseldi. Yatırımcıların odağı, ABD'nin Venezuela'dan ham petrol sevkiyatına uyguladığı devam eden abluka, Rusya ve Ukrayna arasındaki süregelen düşmanlıklar ve Washington'ın Nijerya'daki IŞİD'e karşı son askeri saldırısı üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu arada, enflasyonun düşmesi ve işgücü piyasası koşullarının yumuşamasıyla birlikte, piyasalar Fed yetkililerinin izlenecek yol konusunda görüş ayrılığı içinde olmasına rağmen, gelecek yıl Federal Rezerv tarafından iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatlandırmaya devam ediyor. Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 70'ten fazla değer kazanarak 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; bu yükseliş aynı zamanda güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.



ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 484 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 481 lira, en yüksek de 4 bin 531 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 509 liradan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 166 lira, en yüksek de 6 bin 244 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 214 liradan alıcı buluyor.