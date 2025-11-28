Mevduat faiz oranları yükseliyor. Her ay 32 bin lira faiz imkanı

Merkez Bankası mevduata verilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarını duyurdu. Bir aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 46,56, üç aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 47,91, altı aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 45, bir yıla kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 41,44, bir yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatlara yüzde 29,84, toplam TL mevduatları üzerinden verilen faiz oranını ise yüzde 46,96 olarak duyurdu.